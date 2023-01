Warum ist Containern strafbar?

In anderen Ländern gibt es verschiedene Regelungen, um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen:

In China können Restaurants, die Anzahl der Gerichte, die eine Gästegruppe bestellt, limitieren. Zudem können Strafen drohen, wenn etwas auf dem Teller übrig bleibt.

Frankreich und Dänemark setzen beispielsweise bei den Lebensmittelhändlern an. In Frankreich müssen Händler noch essbare Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen spenden. Dänemark setzt unter anderem auf "Stop food waste areas" in Supermärkten. Dort werden dann zum Beispiel Lebensmittel kurz vor dem Ablaufdatum günstiger verkauft.

Südkorea hat klare Vorgaben, was die Bio-Abfallentsorgung betrifft. In Kompostbehältern am Straßenrand werden diese in speziellen Müllbeuteln gesammelt. Dadurch können dort mittlerweile fast 100 Prozent der Lebensmittelabfälle recycelt werden.