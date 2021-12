2G- und 3G-Regeln, Corona-Zahlen und alles rund ums Impfen: Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz finden Sie hier bei uns im Live-Blog.

Sonntag, 19. Dezember

+++ Bund und Länder beraten am Dienstag weiteres Vorgehen +++

22:15 Uhr

Bund und Länder beraten am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Nach Angaben von Scholz und Wüst soll es um vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehen sowie weitere Kontaktbeschränkungen zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung durch die Ausbreitung der Omikron-Variante.

+++ Expertenrat für Kontaktbeschränkungen vor Weihnachten +++

18:45 Uhr

Der Expertenrat der Bundesregierung spricht sich dafür aus, die Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten zu verschärfen und Kontakte einzuschränken. Die Stellungnahme liegt unter anderem dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, die neue Omikron-Variante könne zu einer explosionsartigen Verbreitung führen. Es sei zu befürchten, dass so viele Menschen erkrankten oder in Quarantäne müssten, dass es in systemrelevanten Bereichen zu Personalmangel kommen könne, bspw. bei der Feuerwehr. Medienberichten zufolge ist am Dienstag ein Bund-Länder-Treffen geplant, bei dem über das weitere Vorgehen entschieden wird.

+++ Lewentz fürchtet mehr Aggressionsbereitschaft bei Demos +++

18:15 Uhr

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) fürchtet, dass die bereits zu Aggressionen bei Demonstrationen im Land zunehmen wird. "Die Landesregierung wird das nicht akzeptieren", sagte Lewentz. "Die rheinland-pfälzische Polizei steht für eine wehrhafte Demokratie." Allein am vergangenen Montag hätten landesweit rund 3.000 Menschen gegen Corona-Beschränkungen demonstriert, beispielsweise in Speyer, Pirmasens und Landau. Darunter seien auch Vertreter rechtsextremer Gruppierungen gewesen.

+++ Weihnachtsmarkt-Besucher halten sich an Corona-Regeln +++

17:45 Uhr

Auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz hat es am vierten Adventswochenende keine größeren Corona-Verstöße gegeben. Das teilten die Polizeipräsidien mit. Die Weihnachtsmärkte in Trier, Ludwigshafen und Mainz seien zwar gut besucht gewesen, aber nicht überlaufen. Besondere Vorkommnisse, etwa mit Maskenverweigerern, habe es nicht gegeben. In Ludwigshafen haben nach Polizeiangaben zwei Personen gegen die Maskenpflicht verstoßen und wurden verwarnt.

+++ Frankenthal verbietet "Montagsspaziergänge" +++

16:15 Uhr

Die so genannten "Montagsspaziergänge“ und ähnliche unangemeldete Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen werden auch in Frankenthal verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde erlassen und trete am Montag (20. Dezember) in Kraft, so die Stadtverwaltung.

+++ Linken-Kundgebung gegen "Freie Pfälzer" am Montag +++

15:30 Uhr

Auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern soll am Montagabend eine Mahnwache gegen die Montagsspaziergänge stattfinden, zu denen die "Freien Pfälzer" aufgerufen haben. Diese protestieren gegen die Corona-Maßnahmen. Die Mahnwache wird unter anderem von der Fraktion die Linke, Fridays For Future und der Gewerkschaft ver.di organisiert. Unter den Spaziergängern seien auch Menschen aus dem Querdenker-Umfeld und Neonazis, heißt es in einem veröffentlichten Schreiben. Der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppierung "Freie Pfälzer", weil sie ein Ableger der als rechtsextrem geltenden Gruppe "Freie Sachsen" sein könnte. Geplante Spaziergänge in Neustadt und Bad Dürkheim wurden von den zuständigen Behörden bereits untersagt. Das sollte die Stadt Kaiserslautern ebenfalls tun, fordert die Linke.



+++ EU wappnet sich gegen Omikron-Variante +++

14:45 Uhr

Die EU-Kommission rüstet sich mit weiteren Impfdosen gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Mit den Herstellern BioNTech und Pfizer sei für das erste Quartal 2022 die Lieferung von zusätzlichen 20 Million Dosen vereinbart worden, teilt die Behörde in Brüssel mit. Demnach sollen im Januar und Februar jeweils fünf Millionen Dosen für die Mitgliedsstaaten bereitstehen, im März dann zehn Millionen. Außerdem sei eine erste Option für die Bestellung von mehr als 200 Millionen Impfstoffen aktiviert worden.

+++ Falscher Ordnungshüter kontrolliert Einhaltung der Regeln +++

12:15 Uhr

Die Polizei sucht in Mutterstadt (Vorderpfalz) nach einem Unbekannten, der offenbar als angeblicher Ordnungsamt-Mitarbeiter die Einhaltung von Corona-Regeln kontrolliert haben soll. Das hatte ein Zeuge am späten Freitagabend gemeldet - wie erst am Sonntag bekannt wurde. Der Mann hatte demnach bei anderen wegen einer angeblichen Ausgangssperre Impfnachweise überprüft. Als die Polizisten kamen, war der Unbekannte verschwunden. Jetzt wird wegen Amtsanmaßung ermittelt.

+++ Landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht +++

12:00 Uhr

Dem Landesuntersuchungsamt sind binnen 24 Stunden 411 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Zwei weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von Samstag 207,8 auf heute 206,7. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,06. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat weiterhin der Kreis Germersheim mit 451,9, die niedrigste der Kreis Mainz-Bingen mit 108,3.

+++ Krisenstableiter hält Erreichen von Impfziel für realistisch +++

11:15 Uhr

Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, General Carsten Breuer, geht davon aus, dass das Regierungsziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende erreicht wird. "Wir haben jetzt 24.418.540 Menschen geimpft und jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit. Die 30 Millionen sind zu schaffen", sagte Breuer der "Bild am Sonntag". Man rechne von der Ministerpräsidentenkonferenz am 18. November bis zum 31. Dezember. Die aktuelle Zahl zeigt den Stand der Impfungen bis einschließlich Freitag. Um die 30 Millionen zu erreichen, will Breuer auch in der Weihnachtszeit das hohe Impftempo aufrecht erhalten. "Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten sind von enormer Bedeutung", so Breuer. Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich ihre Spritze abzuholen. "Darum muss das Impfangebot möglichst flächendeckend aufrechterhalten werden. Die Impfzentren bleiben hochgefahren."

+++ Corona: Duden erweitert deutschen Wortschatz +++

10:15 Uhr

Die Corona-Pandemie hat für viele neue Wörter im Online-Duden gesorgt. Unter anderem "boostern“, "Long Covid“ und "PCR-Test“ wurden in die Sammlung aufgenommen. Es habe einen hohen Informationsbedarf für plötzlich relevante Begriffe gegeben, heißt es aus der Redaktion. Auch beim Thema politische Korrektheit habe es viel Bewegung gegeben. Außerdem gehören Verben wie "podcasten“ und "whatsappen“ jetzt zum Duden-Wortschatz. Insgesamt wurden in diesem Jahr mehr als 500 neue Wörter in den Online-Duden aufgenommen.

+++ Großbritannien als Virusvariantengebiet, Katastrophenfall in London +++

6:30 Uhr

Die Bundesregierung stuft Großbritannien ab morgen als Virusvariantengebiet ein. Grund ist die sich ausbreitende Omikron-Virusvariante. Damit dürfen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen aus Großbritannien einreisen. Es gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Die britische Hauptstadt London hat den Katastrophenfall ausgerufen, um gegen die stark ansteigenden Fälle der Corona-Variante Omikron vorzugehen.