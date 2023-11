Schon lange leiden Unternehmen auch in Rheinland- Pfalz unter den hohen Strompreisen und fordern Entlastungen. Jetzt hat die Bundesregierung eingelenkt und will an die Stromsteuer ran. Sie soll für Unternehmen deutlich sinken. Außerdem sollen besonders energieintensive Unternehmen zusätzlich entlastet werden. Was bedeutet das für rheinland- pfälzische Unternehmen und wie kommen die Pläne an?