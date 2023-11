Auch am Freitag herrscht in Rheinland-Pfalz wechselhaftes Herbstwetter. Ab und zu muss man mit Schauern rechnen. Zwischendurch gibt es aber auch längere trockene Phasen und die Sonne kommt für kurze Zeit durch. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf Grad in der Vulkaneifel und 11 Grad in Rheinhessen.