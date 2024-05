Fake News, Hass, Antisemitismus - was macht das mit unserer Gesellschaft?

Wenn Menschen Angst haben, ihre Meinung zu äußern, es zunehmend komplizierter wird, bei Information zwischen wahr und unwahr zu entscheiden und der Antisemitismus in Deutschland wieder salonfähig wird, dann sind grundlegende demokratische Werte in Gefahr. Wie steht es um Hate Speech, Fake News und Judenhass in der Gesellschaft? Und was kann man dagegen tun?

"Zitronensaft heilt Corona-Erkrankungen" oder "Die NASA fälscht alle Videos, und die Erde ist eigentlich flach" - Aussagen wie diese findet man viele, wenn man auf Plattformen wie TikTok scrollt. Aber auch Hass, Hetze und Antisemitismus finden sich dort.

"Auf TikTok grassiert Judenhass, und an Schulen macht er sich stetig breiter", schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 7. Februar in einem Artikel zu TikTok. Es ist die Plattform der Jugendlichen - laut Statista machen die 14- bis 19-Jährigen in Deutschland 2023 mit einem Anteil von knapp 56 Prozent die größte Nutzergruppe aus. Laut TikTok selbst nutzen über 20 Millionen Menschen in Deutschland die App täglich.

Was die Jugendlichen selbst dazu sagen, das wollen wir beim nächsten Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss am 15. Mai erfahren. Dort gibt Moderator Michel Friedman diesmal ab an den Nachwuchs - die Schülerinnen und Schüler dürfen moderieren und ihre Fragen zu den Themen Hate Speech, Fake News und Antisemitismus an die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele und Michel Friedman stellen.

Zu den Themen Hate Speech, Fake News und Antisemitismus diskutieren am 15. Mai auf dem Hambacher Schloss die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele und Michel Friedman - moderiert von Schülerinnen und Schülern aus der Pfalz. Die Veranstaltung vor Ort ist ausgebucht. Klassen, die sich am 15. Mai ab 18 Uhr digital über Videokonferenz zuschalten, können sich im Chat direkt ans Moderationsteam wenden sowie über Mentimeter an Umfragen beteiligen und zur Diskussion beitragen. Das "Demokratieforum macht Schule" ist am 26. Mai um 11.05 Uhr im SWR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek bereits am 17. Mai zu sehen.

"Die Lüge geht heute schneller um die Welt"

Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Mirjam Knickriem

Fake News sind gefährlich für die Demokratie, denn der Kern jeder Demokratie ist die inhaltliche Auseinandersetzung. Die Debatte über inhaltlich unterschiedliche Positionen. Und die Debatte muss auf Grundlage von Fakten stattfinden. Das heißt nicht, dass es keine Emotionen geben kann. Aber die Grundlage müssen Fakten sein. Und wenn die Grundlage nicht mehr gegeben ist, dann ist die Demokratie echt gefährdet. Lügen und Fehlinformationen hat es schon immer gegeben. Aber heute geht die Lüge schneller um die Welt - Social Media wirkt da wie ein Brandbeschleuniger.

Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten seit 7. Oktober enorm gestiegen

Der Antisemitismus nimmt seit dem 7. Oktober nicht nur im Netz zu, sondern auch im "realen" Leben. Seit dem Angriff der Hamas in Israel am 7. Oktober gab es in Deutschland 2.249 antisemitisch motivierte Straftaten (Stand 24. Januar). Im Vergleich dazu wurden im gesamten vorherigen Jahr 2.300 antisemitische Straftaten registriert.

Mut machen Projekte wie "Meet a Jew", die auf persönliche Begegnungen mit jüdischen Menschen setzen, um Vorurteile abzubauen und das Verständnis für die jüdische Perspektive zu fördern. Darüber hinaus werden Websites wie "www.an-allem-schuld.de" geschaffen, um Jugendliche ab 14 Jahren über Antisemitismus zu informieren und sie für das Thema zu sensibilisieren.

Michel Friedman SWR Gaby Gerster

Judenhass ist Menschenhass. Menschenhass ist in einer Demokratie Gift.

Hass, Fake News und Antisemitismus nimmt zu durch Plattformen wie TikTok

Was Experten kritisieren: TikTok-Videos enthalten nicht nur Schminktipps, sondern auch Hetzbotschaften und Antisemitismus. Die Plattform kann als ein Ort der Radikalisierung dienen, indem extremistische Weltanschauungen, aber auch viele Falschnachrichten verbreitet werden.

Und den Jugendlichen, genauso wie anderen Altersgruppen, fällt es schwer, diese zu erkennen. Die ARD/ZDF-Onlinestudie zeigt, dass 2023 rund 78 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet nutzen, um sich näher und umfangreicher zu informieren. Zusätzlich informieren sich etwa 80 Prozent über Verwandte, Freunde und Bekannte.

Das ist die App Tiktok Auf Tiktok können kurze Videoclips geteilt, kommentiert und geliket werden. Auch SWR Wissen aktuell produziert auf dem Kanal solid science Inhalte für Tiktok. Tiktok gehört zum chinesischen Unternehmen Bytedance und wurde von Yiming Zhang erfunden. Die App erschien 2016 zunächst unter dem Namen Douyin für den chinesischen Markt. 2017 wurde daraus dann für alle anderen Länder außerhalb Chinas Tiktok. Im Jahr darauf fusionierten Tiktok und der Videoplattform-Konkurrent musical.ly. Seitdem wächst der Erfolg der App.

Junge Menschen häufig von Hate Speech im Netz betroffen

Durch Plattformen wie TikTok, aber auch Instagram hat auch der digitale Hass enorm zugenommen. Jeder Dritte im Alter von 16 bis 44 Jahren ist laut der Hate Speech Forsa-Studie 2023 im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW von Hassrede im Internet betroffen.

Demokratieforum: Fakten zum Thema Hatespeech SWR

Bei den 45- bis 64-Jährigen waren es immerhin noch ein Fünftel. 79 Prozent von ihnen wurden aufgrund politischer oder gesellschaftlicher Ansichten angegriffen. 58 Prozent wegen ihrer ethnischen Herkunft und rassistischen Äußerungen. 54 Prozent nahmen Angriffe wegen der sexuellen Orientierung von Personen wahr.

Rechtliche Konsequenzen von Hate Speech Strafrechtliche Konsequenzen: - Volksverhetzung: Wenn Hassrede öffentlich verbreitet wird und dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, kann dies als Volksverhetzung gemäß § 130 des Strafgesetzbuches (StGB) gelten. Die Strafen reichen von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. - Beleidigung: Wenn Hassrede eine Person persönlich beleidigt, kann dies als Beleidigung gemäß § 185 StGB betrachtet werden. Die Strafen variieren je nach Schwere der Beleidigung. - Bedrohung: Wenn Hassrede als Bedrohung aufgefasst wird, kann dies als Straftat gemäß § 241 StGB gelten. Die Strafen reichen von Geldstrafen bis zu Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr. Zivilrechtliche Konsequenzen: - Opfer von Hate Speech können zivilrechtliche Schritte einleiten, um Schadensersatz oder Unterlassung zu fordern. Dies kann dazu führen, dass der Täter finanziell haftbar gemacht wird oder gerichtlich dazu verpflichtet wird, die Hassrede zu unterlassen. Soziale Medien und Plattformen: - Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube haben ihre eigenen Richtlinien zur Bekämpfung von Hate Speech. Sie können Nutzerkonten sperren oder Inhalte entfernen, die gegen diese Richtlinien verstoßen. Meldepflicht: - Es ist wichtig, Hate Speech zu melden. Dies kann bei der Polizei, bei Plattformbetreibern oder bei spezialisierten Meldestellen wie der Amadeu Antonio Stiftung erfolgen. Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Informationen sind und keine Rechtsberatung darstellen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich an einen Rechtsanwalt wenden.

Jugendliche kommen durch digitale Medien häufig in Kontakt mit Fake News

Mehr als drei Viertel der 14- bis 24-Jährigen wurden mindestens einmal in der Woche mit Falschnachrichten konfrontiert. Das zeigt eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der Vodafone-Stiftung und markiert einen deutlichen Anstieg. Etwa ein Fünftel der Jugendlichen kommt sogar mehrmals täglich mit Fake News in Kontakt.

Demokratieforum: Fakten zum Thema Fake News SWR

Laut der JIM-Studie 2023 sind über die Hälfte der befragten Jugendlichen bereits mit Fake News in Kontakt gekommen, gut die Hälfte mit beleidigenden Kommentaren. Etwa jeweils zwei von fünf Jugendlichen wurde im letzten Monat vor der Befragung mit extremen politischen Ansichten, Verschwörungstheorien oder Hassbotschaften konfrontiert.

Die Meisten nutzen TikTok, um nach etwas zu suchen, und orientieren sich dabei an den sehr verknappten (Un-)Wahrheiten, die in kurzen, emotionalen Videos präsentiert werden, was insbesondere bei Krisen und Konflikten wie dem Angriff der Hamas auf Israel zu beobachten war.

Wie kann ich mich vor Hate Speech und Fake News schützen? - Bewusstsein schaffen und Stärkung der digitalen (Medien) Kompetenz: Informiere dich über Hate Speech und Fake News, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung. - Privatsphäre-Einstellungen nutzen: Überprüfe deine Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Medien und Plattformen. Begrenze den Zugriff auf deine Beiträge und Informationen, um dich vor unerwünschten Kommentaren zu schützen. - Blockieren und melden: Blockiere Nutzer, die Hate Speech verbreiten. Melde entsprechende Beiträge den Plattformbetreibern, damit sie Maßnahmen ergreifen können. - Kritischer Umgang mit Inhalten: Sei kritisch gegenüber Inhalten, die du online liest. Überprüfe die Quellen und hinterfrage Informationen, bevor du sie teilst. - Wenn du von Hatespeech betroffen bist, suche Unterstützung bei Freunden, Familie oder Beratungsstellen. Du bist nicht allein, und es gibt Menschen, die dir helfen können --> siehe Kontakt Beratungsstellen.

Hate Speech kann die Demokratie gefährden

Menschen, die regelmäßig Hate Speech ausgesetzt sind, können laut Experten unter Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Belastungen leiden. Außerdem betonen Experten, dass Hass im Internet dazu beitrage, dass sich die Gesellschaft weiter spalte. Wenn Hate Speech nicht bekämpft würde, könne dies die Meinungsfreiheit und die demokratischen Werte gefährden.

Junge Menschen wünschen sich mehr Aufklärung zu Hate Speech und Fake News

Bereits 2018 zeigte eine repräsentative Umfrage der Vodafone Stiftung, dass sich drei Viertel der Kinder und Jugendlichen wünschen, den Umgang mit Fake News und Hasskommentaren in den Lehrplan der Schulen aufzunehmen. Das zeigt, wie wichtig es ist, Menschen frühzeitig im Umgang mit Medien zu stärken, um sie vor den Auswirkungen von Fake News und Hate Speech zu schützen. In der Schule wird der Umgang mit Falschnachrichten und Hasskommentaren jedoch kaum thematisiert.

Derzeit recherchieren die Meisten ihre Fragen zu Social Media allein im Netz. Zwei Drittel der befragten jungen Menschen glaubt zudem, dass die Verbreitung von Fake News den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefährdet. Jeder Dritte ist sich aber unsicher, ob er Falschnachrichten sicher identifizieren kann und wie man auf Anfeindungen im Netz reagieren soll.