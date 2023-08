per Mail teilen

Laura Schindler arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell im Studio Ludwigshafen. Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihr und erfahren Persönliches.

SWR-Reporterin Laura Schindler im Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Laura Schindler ist Multimediale Redakteurin und Reporterin im SWR-Studio Ludwigshafen. Dort berichtet sie für Radio, Fernsehen, Online und Social Media aus der Vorder- und Südpfalz. Die ehemalige SWR-Volontärin fühlt sich in der Pfalz sehr wohl. Aufgewachsen ist sie in Bayern, dort machte sie nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Zeitungsredakteurin. Es folgten ein Journalistikstudium in Eichstätt, viele Jahre als Freie Journalistin für die Freistunde, Zeitjung.de und die Süddeutsche Zeitung und schließlich das Journalistische Volontariat beim SWR.

Heimat

Mannheim-Ludwigshafen & die Pfalz

Ihr Antrieb

Ungerechtigkeiten aufdecken und die Welt durch meine Arbeit ein Stück mit verändern. Meine Herzensthemen dabei: Psychische Gesundheit und gesellschaftspolitische Themen.

Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema

Jeder Arbeitstag im Regionalstudio ist anders. Vom U-Boot, das von Kiel nach Speyer kommt, vom Superstar Apache 207, der in Ludwigshafen aufgewachsen ist, vom größten Weinfest der Welt in Bad Dürkheim, vom Gemeinderat Freisbach, der aus Protest geschlossen zurücktritt – die Abwechslung macht es, und es wird nie langweilig!

Journalistisch prägend für Laura Schindler war

Mein Volontariat bei der Moosburger Zeitung – hier habe ich zum ersten Mal verstanden, was guten Journalismus ausmacht. Und gelernt unter Leute zu gehen, zu verstehen, was sie umtreibt und daraus gute Geschichten mitzubringen. Außerdem passionierte Journalisten, die mir an der Akademie der bayerischen Presse, der Uni Eichstätt oder im SWR beigebracht haben, wie man gute Reportagen schreibt, Geschichten erzählt, Radio und Fernsehen macht, Themen findet und investigativ recherchiert.