Geburtshilfe gilt als finanziell nicht sehr attraktiv für Krankenhäuser. Deshalb fürchten Hebammen, dass noch mehr Stationen geschlossen werden - und haben sich am Mittwoch an den Klinik-Protesten in Mainz beteiligt. Schon jetzt sei die Versorgung in der Geburtshilfe längst nicht mehr so, wie werdende Eltern sich das wünschen.