Langsam wird es herbstlicher in Rheinland-Pfalz. Bereits am Donnerstagvormittag ziehen ein paar Wolken auf. Am Nachmittag dann bringt eine Kaltfront Schauer und Gewitter - teils auch mit Sturmböen. Mit 19 bis 26 Grad ist es zuvor noch mal relativ mild. Auch am Freitag gibt es noch Regen. Erst am Samstag zieht der Regen ab, der Sonntag wird dann trocken.