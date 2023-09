Bundesweit machen heute Krankenhäuser auf ihre finanziell schwierige Lage aufmerksam. In Rheinland-Pfalz findet die zentrale Demo in Mainz statt.

Rheinland-Pfälzische Krankenhäuser, Mediziner, Hebammen, Gewerkschaften und Pflegekräfte protestieren ab 11:30 Uhr am Mainzer Dom. Die Kundgebung ist Teil eines deutschlandweiten Protests, bei dem mehr Geld von der Bundesregierung für die Kliniken gefordert wird - für einen Inflationsausgleich und gegen die Unterfinanzierung der Häuser.

Insolvenzen in Rheinland-Pfalz nehmen zu

In Rheinland-Pfalz ist die Lage besonders angespannt. Dem "Krankenhaus Rating Report" eines Wirtschaftsforschungsinstituts zufolge war die Zahl der insolvenzbedrohten Kliniken hier zuletzt von 4 Prozent auf 25 Prozent gestiegen. Der höchste Anstieg aller Bundesländer. Laut Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen vier Jahren vier Klinikbetreiber Insolvenz angemeldet. Im gleichen Zeitraum hätten acht Krankenhäuser geschlossen, so das Gesundheitsministerium.

Bei der zentralen Kundgebung in Mainz werden etwa 1.000 Menschen erwartet. Ihnen allen ist wichtig, dass die Krankenhäuser besser finanziert werden. Nur so könne ein langsames Sterben der Kliniken verhindert werden. In der Region Rheinhessen gibt es mahnende Beispiele: Das nach einer Insolvenz geschlossene Krankenhaus in Ingelheim ist inzwischen eine Flüchtlingsunterkunft, das Alzeyer DRK-Krankenhaus hat ebenfalls Insolvenz angemeldet, dort läuft der Betrieb aber weiter. Und das größte Krankenhaus im Land, die Mainzer Universitätsmedizin, schreibt seit Jahren rote Zahlen.

Breites Bündnis hat im Land zu dem Protest aufgerufen

Die Krankenhäuser stünden angesichts der Finanzierungslücken vor größten Herausforderungen, heißt von Seiten eines Bündnisses, das in Rheinland-Pfalz zu den Protesten aufgerufen hat. Dazu gehören die Krankenhausgesellschaft, die Landesärztekammer, die Landespflegekammer, der Kommunale Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft ver.di, der Marburger Bund, der Landesverband leitender Krankenhausärztinnen und -ärzte sowie der Hebammenlandesverband.