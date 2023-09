Corona-Herbst 2023 - aktuelle Symptome, neue Impfstoffe

Im Büro von SWR Aktuell liegt ein Stapel Selbsttests - Corona lässt grüßen. Schnell tauchen Fragen auf: Wann ist es Grippe, wann Corona? Brauche ich einen Booster? Wie ist das Schulsystem vorbereitet?

Nach Delta und Omikron ist das Coronavirus jetzt in Gestalt von Eris und Pirola unterwegs. Im Schlepptau: Viele Fragen rund um den bevorstehenden Herbst.

Die Corona-Fallzahlen nehmen in Rheinland-Pfalz seit einigen Wochen wieder zu. Das zeigen sowohl Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) als auch die Zahlen der SentiSurv Studie der Universitätsmedizin Mainz. Allerdings sind diese Zahlen nur bedingt aussagekräftig.

Das LUA erfasst lediglich PCR-bestätigte Neuinfektionen. Da aber mittlerweile insgesamt sehr wenig getestet wird und noch viel weniger PCR-Tests gemacht werden, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Das veränderte Testverhalten führt auch dazu, dass insbesondere in den älteren Altersgruppen höhere Inzidenzen nachgewiesen werden - denn die PCR-Testung findet vor allem noch in Krankenhäusern und Pflegeheimen statt. Für die Woche vom 4. bis 10. September lag die 7-Tage Inzidenz bei 9,1 pro 100.000 Einwohner (Vorwoche: 6,4) - für die Gruppe der über 90-Jährigen lag sie dagegen bei 27.

Die SentiSurv Studie weist hingegen eine 7-Tage-Inzidenz am 6. September von über 700 aus. Aber: Diese Inzidenz hat nichts mit der Kennziffer zu tun, die das LUA berechnet. Für die Studie testen sich die Testteilnehmer wöchentlich selbst auf Corona, es werden keine PCR-Tests gemacht. Zugleich sagen diese Zahlen nichts über die Schwere der Infektion aus. Möglicherweise sind viele Menschen infiziert, ohne überhaupt einen Schnupfen zu haben. Aus den Zahlen lässt sich allerdings herauslesen, dass die Infektionen in den vergangenen Wochen zugenommen haben.

Aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium heißt es zur aktuellen Lage: Es gebe keine Signale, dass die Menschen genauso krank werden, wie zu Beginn der Pandemie. Man stehe in engem Austausch mit Ärzteverbänden und Krankenhäusern. "Uns erreicht keine Alarmstimmung", sagt ein Ministeriumssprecher auf SWR-Anfrage.

Vor einem Jahr hatte die Landesregierung angekündigt, das so genannte Abwassermonitoring als Frühwarnsystem nutzen zu wollen. Hintergrund war die abnehmende Aussagekraft der Inzidenzen. Regelmäßige Proben aus verschiedenen Kläranlagen werden dabei untersucht und sollten Hinweise auf eine zunehmende Viruslast und das Infektionsgeschehen geben. Die Erwartungen haben sich allerdings nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium nicht erfüllt. Auf Anfrage heißt es: Die Kläranlagen in Rheinland-Pfalz würden zum Teil auch Oberflächenwasser aufnehmen - damit würden die Proben im wahrsten Sinne des Wortes verwässert. Man könne also nicht wie erhofft mit zehn Tagen Vorlauf eine Corona-Welle ausmachen.

Allerdings verstehe man das ganze als Test- und Pilotprojekt: "Die Infrastruktur ist da, jetzt müssen wir die Daten so hinbekommen, dass wir sie ordentlich lesen und gewichten können", heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Man hoffe, dass man im Falle einer neuen Pandemie dann ein optimiertes System habe, auf das man zurückgreifen kann. Das Abwassermonitoring ist Teil eines bundesweiten Projektes, die Daten werden vom Robert-Koch-Institut ausgewertet. Die Landesregierung hatte vor einem Jahr angegeben, eine halbe Million Euro in das Projekt zu investieren.

"Sollten tatsächlich erneut Regelungen getroffen werden, so haben wir in den vergangenen mehr als drei Jahren gutes Rüstzeug angelegt, dass sich jederzeit erneut einsetzen lässt", antwortet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf die SWR Anfrage, welche Notfallpläne für ein neue Corona-Welle vorhanden sind. Die Frage, inwiefern weiter daran gearbeitet worden sei, weitere Lüftungssysteme in den Schulen einzubauen, kann die ADD nach eigener Aussage nicht beantworten: Das liege in der Zuständigkeit der Schulträger.

In einem Seniorenheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm gab es kürzlich einen Corona-Ausbruch. Das Haus wurde für Besucher geschlossen. Wie gut sind Seniorenheime für Corona-Ausbrüche gerüstet? Ein Beispiel aus RLP: Im Seniorenzentraum Konz liegen die Konzepte, wer wann was zu machen hat, in der Schublade. Für einen möglichen Corona-Ausbruch sieht Heimleiter René Weis deshalb sein Team gut gewappnet und erwartet keinen riesengroßen Ausbruch in seiner Einrichtung. Er verweist allerdings auf Vorschriften aus verschiedenen Behörden, die sich zum Teil widersprächen.

So habe das Robert-Koch-Institut Empfehlungen herausgegeben. Die können, müssen aber nicht eingehalten werden. Zum Beispiel, wie sich Mitarbeitende bei einer Infektion verhalten sollen. Das widerspreche aber oft den Vorgaben des Gesundheitsamtes vor Ort. "Wichtig für uns wäre es, dass wir eine einheitliche Regelung haben, auf die sich die Mitarbeiter, aber auch die Pflegeheime beziehen können und damit auch handeln können. Und das fehlt halt."

In den vergangenen Monaten hat sich Experten zufolge in Deutschland die Omikron-Subvariante XBB.1.5 durchgesetzt. Sie gilt als stark ansteckend, löst aber keine schwereren Erkrankungen aus als andere Virusvarianten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zudem die neue Variante EG.5, auch "Eris" genannt, unter erhöhte Beobachtung gestellt. Auch sie soll nach derzeitigem Wissensstand ansteckender, aber nicht gefährlicher sein.

Unter verstärkter Beobachtung steht seit kurzem auch die Variante "Pirola", ihr wissenschaftlicher Name lautet B.2.86. Sie ist bisher in Dänemark, in den USA, Israel und Großbritannien aufgetaucht, in Deutschland wurde sie noch nicht entdeckt. "

Gerade über die neue Corona-Variante "Pirola" liegen noch zu wenige Daten vor, um sicher sagen zu können, welche Symptome mit ihr einhergehen. Wie auch "Eris" und die Subvariante XBB.1.5 gehört sie allerdings zum BA.2-Stamm des Coronavirus. Experten zufolge treten bei all diesen Varianten folgende klassische Symptome auf:

Schnupfen mit laufender Nase

Kopfschmerzen

Fieber

Abgeschlagenheit

hartnäckiger Husten mit trockenem Hals

Prof. Bodo Plachter, kommissarischer Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz, weist darauf hin, dass die Symptome und die Schwere der Erkrankungen weiter sehr individuell seien. Allerdings gebe es durch die mittlerweile gute Immunisierung der Bevölkerung viele Infizierte, die gar keine oder nur milde Symptome hätten. "Jemand, der noch keinen Kontakt mit dem Virus hatte und auch nicht geimpft ist, hat ein höheres Risiko, schwer zu erkranken", ergänzt Plachter.

Corona ähnelt in seiner Symptomatik anderen Erkältungskrankheiten und auch der Grippe. Plachter geht davon aus, dass man ohne einen Test nicht mit Sicherheit sagen kann, ob sich eine Person nun mit dem Grippe- oder Coronavirus infiziert hat. Allerdings: "Muss ich wirklich wissen, ob es Corona oder Grippe ist?" Bei anderen Infektionskrankheiten werde schließlich auch nicht der große diagnostische Aufwand betrieben. Letztlich müssten wir alle dazu kommen, mit einer Corona-Erkrankung so umzugehen, wie mit jeder anderen Erkrankung: "Zuhause bleiben, wenn man krank ist!"

Schon im letzten Jahr wurde vor einer heftigen Grippe-Welle gewarnt und bereits in den vergangenen Wochen war Ähnliches zu lesen. Plachter sagt: "Solche Berichte sind Spekulation." Das Ausmaß einer Influenza-Welle im Herbst und Winter könne man nie wirklich vorhersagen, weil diese auch von den äußeren Gegebenheiten abhängt. "Wenn das Wetter besonders kalt ist, wird es sicher mehr Influenzafälle geben. Bei milderem Wetter gibt es entsprechend weniger Fälle."

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Auffrischungsimpfung allen, die über 60 Jahre alt sind oder zu einer Risiko-Gruppe gehören. Auch Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen und Beschäftigte im medizinischen Bereich sollten sich boostern lassen. Experten raten betroffenen Personen, sich schon frühzeitig um einen Impftermin bei ihrem Hausarzt zu kümmern.

Wer in den letzten zwölf Monaten nachweislich mit dem Virus infiziert war, verfügt bereits über einen natürlichen Booster und braucht nicht unbedingt eine weitere Impfung.

Es gebe von der STIKO bislang keine Stellungnahme dazu, so Plachter. Daher gelte für Post- und Long-Covid-Patienten die Regel, die auch für andere, nicht Covid-Patienten gelte: "Wenn eine andere Grunderkrankung vorliegt, muss man darüber nachdenken, sich impfen zu lassen."

Die Hersteller haben nach Aussage von Plachter an solch einem Kombinationsimpfstoff gearbeitet. Aber "meines Wissens nach ist bei uns überhaupt kein Kombi-Impfstoff zugelassen, weltweit bin ich mir nicht ganz sicher."

Der neue Corona-Impfstoff von BioNTtech soll in der Woche ab dem 18. September in den Praxen zur Verfügung stehen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollen für die Wintersaison 14 Millionen Dosen für ganz Deutschland bereit liegen. Das Vakzin ist laut Hersteller an die Subvariante XBB.1.5 angepasst und soll auch gegen die neue Variante EG.5 wirksam sein.

Auch das Pharmaunternehmen Moderna und andere Hersteller arbeiten an angepassten Corona-Impfstoffen. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums erklärte, dass - anders als in Medienberichten dargestellt - auch weiterhin die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Anbietern besteht und nicht ausschließlich das BioNTech-Vakzin geliefert und bezahlt wird.

Unterdessen wurde Kritik aus der Ärzteschaft laut, weil der BioNTech-Impfstoff auch weiterhin nicht als Einzeldosis verfügbar ist. Die Hausärzte befürchten. "Wir werden wieder im organisatorischen Overkill enden, wenn wir jedes Mal, wenn eine BioNTech-Impfung notwendig ist, entweder schnell fünf weitere Impflinge organisieren, die Impfung verschieben oder fünf Impfdosen wegschmeißen müssen", hieß es kürzlich vom Deutschen Hausärzteverband. BioNTech teitle darauf hin mit, dass Vorbereitungen für die Einführung von Einzeldosen liefen. Es gebe aber noch kein Auslieferungsdatum.

Die STIKO sieht kein Problem darin, sich gegen beide Erkrankungen auf einmal impfen zu lassen. Plachter weist jedoch darauf hin, dass die Menschen individuell sehr unterschiedlich auf die Impfungen reagierten. Manche vertragen es sehr gut und manche nicht so gut. Wichtig sei, rechtzeitig an die Impfung zu denken, damit man für eine mögliche Grippewelle auch gerüstet ist.

Am 7.4.2023 endete in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht. Bis dahin war der Mund-Nasen-Schutz noch in Pflegeheimen und Arzt- oder auch Physiotherapiepraxen vorgeschrieben. Es war die letzte Schutzmaßnahme, die gefallen ist. Derzeit gibt es keine coronaspezifischen Einschränkungen wie eine Isolationspflicht mehr.

Experten empfehlen aber allen, die infiziert in der Öffentlichkeit unterwegs sind, eine Maske zu tragen, um andere nicht anzustecken. Zudem könne sie jeder freiwillig tragen, um sich zu schützen.

Egal ob Corona, Erkältung oder Grippe - das RKI rät: Wer sich krank fühlt, sollte drei bis fünf Tage zuhause bleiben und Kontakte minimieren, um andere nicht anzustecken. Zudem hilft weiterhin das private Testen, um sicherzugehen und andere zu schützen. Wer einen positiven Corona-Test hat, aber trotzdem einkaufen oder mit der Bahn fahren muss, sollte am besten eine FFP2-Maske tragen. Besondere Vorsicht gilt weiter im Umgang mit älteren Personen über 60 Jahre und bei Menschen mit Vorerkrankungen.

Bei Patienten mit Covid-19-Symptomen können Ärzte einen PCR-Test anordnen. In dem Fall übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Mediziner müssen außerdem eine festgestellte Corona-Erkrankung an das zuständige Gesundheitsamt melden. Privatpersonen sind dazu nicht verpflichtet.

Experten zufolge funktionieren die Tests weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Virusvariante EG.5. Alte, bereits abgelaufene Tests sollten allerdings besser entsorgt werden. Denn sie könnten mit der Zeit ungültige oder ungenaue Ergebnisse liefern.