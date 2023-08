per Mail teilen

Nach Holland mit dem Schiff, schuld an der Überschwemmung zu Hause - langweilig wird es mit Katzen selten. Wir haben die fünf schönsten Katzenstorys aus diesem Jahr.

Ok, diese "Katzendame" läuft hier etwas außer Konkurrenz - eigentlich geht es ja um Stubentiger. Und Tigerinnen nur, weil die Geschichte gerade mal ein paar Tage her ist.

Die weiße Tigerin Charlota hat ein neues Zuhause gefunden: die Auffangstation für Wildtiere in Maßweiler in der Südwestpfalz. Charlota wurde mutmaßlich für den illegalen Handel mit Wildtieren gezüchtet und von einer Tierschutz-Organisation in Tschechien entdeckt. Für sie gab es ein Happy End.

Kater Albert als Urlauber in den Niederlanden

Diese Geschichte über Kater Albert aus Ellenz-Poltersdorf hat im Juni Aufmerksamkeit erregt. Katzen sind ja gerne mal unterwegs und länger weg. An Ostern verschwand Albert aber mal eben für einige Wochen. Als blinder Passagier auf ein Frachtschiff nach Rotterdam.

Kätzchen fährt im Motorraum mit

Vermutlich deutlich unbequemer als Kater Albert war Anfang Juni ein kleines Kätzchen unterwegs. Die Baby-Katze krabbelte am Wohnort ihres "Dosenöffners" in den Motorraum des Autos. Nichtsahnend legte der Fahrer dann gut 40 Kilometer entlang der Mittelmosel zurück. Erst auf einem Parkplatz in Bernkastel-Kues wurde eine Passantin auf das Miauen aufmerksam.

Die Katze beim Wasserspiel

Die beiden vorherigen Geschichten waren eher für die Katzen unschön - in diesem Fall hat sich der Halter wohl mehr geärgert. Im Kreis Kaiserslautern war eine Hauskatze so clever, den Wasserhahn zu betätigen. Ob sie baden oder duschen wollte, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte jedenfalls verhindern, dass die Wohnung völlig unterging.

Mögen Katzen Hörbücher?

Dass Katzen schlau sind, ist unbestritten, dass sie nicht unbedingt zu den Leseratten zählen auch. Macht nichts, dachten sich die Mitarbeiter im Tierheim Ingelheim. Dort lesen Schülerinnen und Schüler den Katzen jetzt vor.

Ausgebüxte kleine Raubkatze in Bad Kreuznach

In einem solchen best-of darf natürlich auch das entwichene Raubtier nicht fehlen. Ein solches hat Anfang Juli für Aufregung in Bad Kreuznach gesorgt. Ein so genannter Serval spazierte durch ein Wohngebiet. Das ist eine kleine afrikanische Wildkatzenart - kleiner als Löwen oder Geparde, aber alles andere als zahm.

Und zum Schluss noch ein paar schöne Bilder, die uns von Leserinnen und Lesern erreicht haben: