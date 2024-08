Die Themen im Newsticker am Morgen: Die Temperaturen im Land steigen am Freitag wieder auf 30 Grad, es gibt aber auch kleinere Gewitter. In Ludwigshafen bekommt Joachim Król den Preis für Schauspielkunst verliehen und die Arbeitsagentur stellt die aktuellen Zahlen für RLP vor.

6:20 Uhr BASF schließt Anlagen in Ludwigshafen Unter steigenden Energiepreisen leiden nicht nur Verbraucher. Auch die BASF nennt sie als einen der Gründe, warum im Stammwerk in Ludwigshafen Produktionsanlagen geschlossen werden. Das Unternehmen werde dort im Laufe des nächsten Jahres die Herstellung von Adipinsäure, Cyclododecanon und Cyclopentanon stoppen, teilte BASF jetzt mit. Davon seien rund 180 Mitarbeitende betroffen, die nach Möglichkeit andere Aufgaben übernehmen sollen. Der Konzern hat generell mehrere Sparprogramme und den Abbau Tausender Arbeitsplätze verkündet. Die Einschnitte treffen auch Ludwigshafen. Sendung am Do. , 29.8.2024 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das Wetter bleibt sommerlich Gestern war es noch einmal richtig heiß, deutlich über 30 Grad in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz. Und es bleibt bis in den September hochsommerlich. Vielleicht nicht ganz so heiß und ein paar Gewitter kommen auch dazu. Aber kurze Hose oder Rock sind auch dieses Wochenende eine gute Kleiderwahl. So hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend auf unser Wetter geschaut: Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Agentur für Arbeit stellt heute die neuen Zahlen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in RLP im August vor. Im Juli war die Arbeitslosenzahl im Land stärker als saisonüblich angestiegen. Es hatten 122.400 Menschen keinen Job, die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent. Im Juni lag sie bei 5,2 Prozent. Und noch eine Statistik wird heute präsentiert: RLP-Justizminister Herbert Mertin (FDP) stellt die Zahlen zur Strafverfolgung im Jahr 2023 vor. Sie umfasst unter anderem die Anzahl an Gerichtsverfahren und die festgestellten Vergehen Verurteilter. Im Jahr 2022 waren insgesamt 30.000 Menschen in RLP verurteilt worden, das waren weniger als im Jahr davor. In Ludwigshafen wird heute der zweite Preis für Schauspielkunst auf dem Festival des deutschen Films an Joachim Król verliehen. In der vergangenen Woche wurde bereits Liv Lisa Fries ausgezeichnet, am Samstag folgt dann noch Christoph Maria Herbst. Erstmals geht mit dem Preis auch ein Eintrag in das goldene Buch der Stadt Ludwigshafen einher.