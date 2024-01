Die App "Too Good to Go" - eine Konkurrenz für die Tafel?

Noch immer landen jedes Jahr Tonnen von Lebensmitteln im Müll. Damit das weniger wird, gibt es mittlerweile zahlreiche Aktionen in Supermärkten; Vereine, die Lebensmittel retten; oder Apps. Die App "Too good to go" zum Beispiel. In der App bieten Geschäfte übrig gebliebene Lebensmittel als Überraschungstüte an - zu einem Drittel des Warenwerts. Wer eine Tüte kauft, muss sie dann im Laden abholen und rettet damit Lebensmittel vor der Mülltonne. Ein gutes Geschäftsmodell?