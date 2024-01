Schnee und Eis haben Rheinland-Pfalz im Griff

per Mail teilen

Eisregen und Schnee haben den ganzen Tag über in Rheinland- Pfalz für Probleme gesorgt. Wer konnte, blieb zu Hause, viele Schulen blieben geschlossen. Aber nicht überall war es gleich schlimm. Die Reporterinnen und Reporter des SWR in Mainz, Kaiserslautern, Trier, Ludwigshafen und im Westerwald schildern, wie der Tag in ihrer Region ablief.