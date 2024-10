Vom Neckar-Schiff bis zur Bar: Stuttgart feiert die Wissenschaft

Samstagabend geht’s los – dann feiert die baden-württembergische Landeshauptstadt zwölf Tage lang das Wissenschaftsfestival. Ines Aufrecht von der Stadt Stuttgart nennt in SWR Aktuell einige Highlights: "Im Rathaus haben wir den Science Day für Schulklassen. Wir eröffnen das Wissenschaftsfestival mit dem Buchautor Rangar Yogeshwar, wir haben auch eine Veranstaltung mit Judith Rakers zum Thema Zukunft der Wissenschaft." Außerdem ankert die MS Experimenta auf dem Neckar, an Bord Workshops für Nachwuchsforscher und auch das gibt es: "Science in the Bar" – das ist eine Veranstaltungsreihe mit Drinks und wissenschaftlichen Vorträgen. Ein Schwerpunkt des Wissenschaftsfestivals ist das Thema Künstliche Intelligenz – was dazu alles geboten wird, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg mit Ines Aufrecht gesprochen.