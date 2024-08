Stiftung Warentest: Viele Fahrrad-Anhänger sind mangelhaft

Wie gefährlich ist PFAS?

Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion erklärt:

„PFAS, darunter fallen mehrere tausend verschiedene Substanzen. Die Industrie setzt diese sogenannten Ewigkeitschemikalie wegen ihrer Eigenschaften gerne ein: Sie sind wasser- und schmutzabweisend und dabei langlebig. Das liegt am Aufbau der PFAS: Kohlenstoff und Fluor bilden eine bombenfeste Verbindung.

Auswirkung: Deshalb ist kurzfristig auch nicht davon auszugehen, dass von den PFAS für die Kinder im Fahrradanhänger eine unmittelbare Gefahr ausgeht. Doch mit der Zeit rutschen unsere Kinder auf den Sitzen herum, die Imprägnierung geht verloren, dadurch gelangt PFAS in die Umwelt, also in die Luft, in den Boden, ins Wasser – und bleibt dort sehr lange.

Und langfristig kann sich PFAS im menschlichen Körper anreichern und dort Schaden verursachen. Für einige PFAS konnte nachgewiesen werden, dass schon kleine Mengen ausreichen, um das Hormon- und das Immunsystem aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie stehen außerdem im Verdacht, Krebs zu verursachen.

Rechtliches: Obwohl die PFAS wegen der möglicherweise schädlichen Wirkung umstritten sind, gibt es auf EU-Ebene bislang nur den Vorschlag, sie zu verbieten. Da es eine so große Stoffgruppe ist, sollen alle Fluorcarbone darunterfallen. Das Umweltbundesamt rechnet frühestens 2025 mit einer möglichen Beschränkung.