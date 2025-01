"Schattenbericht" zu Armut in Deutschland: Warum arm nicht gleich hilflos ist

Mehr Geld kann jeder gebrauchen- aber manche haben es wirklich nötig, weil sie arm sind. Das sind laut Diakonie und der Organisation "Nationale Armutskonferenz" 14,5 Prozent der Menschen in Deutschland. 17,7 Millionen seien von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, also rund ein Fünftel der Bevölkerung. So steht es im sogenannten Schattenbericht der Armutskonferenz. Den üblichen offiziellen Armutsbericht der Bundesregierung gibt es derzeit nicht, Grund ist das Scheitern der Ampelkoalition. Gisela Breuhaus ist selbst arm und Mitglied in der "Nationalen Armutskonferenz". SWR-Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex hat mit ihr gesprochen.