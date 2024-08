Wasser trinken: Ist teuer einfach besser und wieviel ist genug?

per Mail teilen

Die Hitze heute bringt uns ordentlich ins Schwitzen. Und wer viel schwitzt, muss natürlich auch viel trinken. Deshalb hat SWR-Aktuell Moderatorin Ulrike Alex heute mit Nadine Gode aus der SWR Umwelt- und Ernährungsredaktion einen genaueren Blick auf Mineralwasser geworfen. Ein paar der Ergebnisse: In teuren Mineralwässern müssen nicht unbedingt mehr Mineralstoffe sein als in billigen – und mancherorts kann Leitungswasser sogar mithalten. Außerdem gibt es Antworten auf die Fragen: Wieviel Flüssigkeit ist genug an heißen Tagen wie diesen? Und wie kann ich möglichst klimafreundlich mit dem Wasser umgehen?