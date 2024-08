LKW verstopfen Autobahn-Parkplätze: Was bringen Leitsysteme?

Auf Autobahn-Raststätten und Parkplätzen reiht sich ein LKW an den anderen. Oft reicht der Platz aber nicht aus. Die Folge: Aus- und Einfahrten oder sogar Standstreifen werden zugeparkt. Das Unfallrisiko steigt. Der Automobilclub ACE sieht die Politik in der Pflicht.

Der ACE, nach dem ADAC der zweitgrößte Autoclub in Deutschland, will jetzt die Situation an der vielbefahrenen Nord-Süd-Achse der A5 untersuchen. "Wenn in Frankreich ein Feiertag ansteht, dann drückt noch mehr Last in unser Verkehrsnetz rein", beschreibt Sven Hübschen vom ACE die Ergebnisse einer ersten Stichprobe.

Mehr als 3.000 LKW-Parkplätze fehlen allein in BaWü

Allein in Baden-Württemberg würden mehr als 3.000 Parkplätze für Lastwagen fehlen, sagt Hübschen.

Die Politik muss die Dringlichkeit stärker in den Fokus nehmen und Mittel zur Verfügung stellen, damit schnell gebaut werden kann.

Was bringen elektronische Leitsysteme für LKW-Fahrer und welche Möglichkeiten gibt es noch, um die Situation zu entspannen, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Sven Hübschen vom Autoclub ACE gesprochen.