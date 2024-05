Kleine Auszeiten: Reisen mit dem Deutschland-Ticket

In der Serie "Kleine Auszeiten" beleuchten wir Möglichkeiten, wie man Brückentage und Ferienzeiten gut nutzen kann. Eine Möglichkeit, günstig durchzustarten und unterwegs zu sein, ist das Deutschland-Ticket. Häufig sind die Züge zwar voll und die Deutsche Bahn hat in Sachen Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit nicht gerade den besten Ruf. Für 49 Euro im Monat kreuz und quer im Regionalverkehr durch Deutschland zu fahren ist aber dennoch unschlagbar preiswert. Das sagt auch Tobias Raschka im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Raschka reist gerne und schreibt über seine Erfahrungen mit dem Deutschland-Ticket in seinem "The Incredible Travel Blog". Im Interview erklärt er, wie er mit der Bahn in die sogenannten "Zipfelgemeinden" Deutschlands gefahren ist.