In der Serie "Kleine Auszeiten" beleuchten wir Möglichkeiten, wie man Brückentage und Ferienzeiten gut nutzen kann. Dafür muss man gar nicht weit fahren. Auch in Baden-Württemberg kann man hervorragend eine kurze Ferien- oder Urlaubszeit verbringen. Das sagt auch Martin Knauer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Er ist Sprecher von Tourismus Baden-Württemberg. Im Interview verrät er seine Highlights für den Kurzurlaub in Baden-Württemberg.