Kleine Auszeiten: Schweigen im Kloster

In der Serie "Kleine Auszeiten" beleuchten wir Möglichkeiten, wie man Brückentage und Ferienzeiten gut nutzen kann. Eine Auszeit braucht nicht nur der Körper, sondern manchmal auch die Seele. So eine Auszeit suchen Menschen zum Beispiel in einem Kloster, häufig mit dem Vorsatz, zu schweigen. Das geht zum Beispiel im Kloster Arenberg in Koblenz. Wer sich dafür entscheidet, bleibt meistens drei Tage bis zu einer Woche. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Schwester Ursula gesprochen. Sie ist zuständig für die Seelsorge.