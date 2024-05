Kleine Auszeiten: Kurzurlaub im Freizeitpark 

In der Serie "Kleine Auszeiten" beleuchten wir Möglichkeiten, wie man Brückentage und Ferienzeiten gut nutzen kann. Viele Menschen machen Kurzulaub auch mal in einem Freizeitpark - vor allem Familien mit Kindern. Allerdings sind die großen Freizeitparks auch echte "Freizeit-Maschinen" - gerade mit Blick auf den Energieverbrauch oder den CO2-Ausstoss. Können wir also noch guten Gewissens dort Urlaub machen? Im Gespräch mit Martina Shakya betrachtet SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, das Phänomen "Freizeitpark" von unterschiedlichen Seiten. Shakya ist Professorin für Tourismus und Geografie an der Hochschule Heilbronn.