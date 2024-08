Initiative CRANE: Rheinhäfen rüsten sich für den Klimawandel

Häfen sind wichtig für unsere Wirtschaft. Die Binnenschifffahrt auf dem Rhein ist für den internationalen Güterverkehr enorm wichtig - unzählige Jobs hängen daran, dass die Häfen funktionieren und der Betrieb läuft. Die Klimakrise verändert hier Vieles. Darauf wollen sich die Häfen am Oberrhein einstellen. Sie haben vor einem Jahr die sogenannte CRANE-Initiative ins Leben gerufen. Das Kürzel steht für Climate Resiliance and Adaption Network. Mit dabei sind unter anderem die Hafengesellschaften in Mannheim, Ludwigshafen und Basel. Heute haben die Verantwortlichen Zahlen und Fakten zu dem Projekt vorgestellt. Manfred Rausch vom Hafen in Straßburg ist CRANE-Projektleiter. Er sagt in SWR Aktuell zu den Herausforderungen durch den Klimawandel: "Wir haben niedrige Wasserperioden, die sich darin ausdrücken, dass der Schiffsverkehr nachlässt, weil man Schiffe nicht mehr so voll beladen kann." Wie die in der Initiative CRANE zusammengeschlossenen Häfen darauf reagieren, darüber hat Manfred Rausch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer gesprochen.