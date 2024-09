Info-Date am Morgen: UN-Dringlichkeitssitzung nach Explosionen im Libanon ++ Debatte um Flüchtlinge im RLP-Landtag

per Mail teilen

Erneut sind im Libanon Kommunikationsgeräte, diesmal Walkie-Talkies, explodiert. 20 Menschen sind laut Behörden ums Leben gekommen, 450 wurden verletzt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Herrler.

Bereits am Dienstag waren im Libanon tausende Pager explodiert und mehrere Menschen gestorben. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz gibt Israel die Schuld. Die Vereinten Nationen befürchten eine Eskalation. Am Freitagabend deutscher Zeit soll es eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geben. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief erneut alle Akteure in der Region zu maximaler Zurückhaltung auf.

Debatte um Flüchtlinge im rheinland-pfälzischen Landtag

Im rheinland-pfälzischen Landtag steht heute der Umgang mit Flüchtlingen im Mittelpunkt. Die CDU-Fraktion fordert in ihrem Antrag unter anderem, dass Menschen ohne Bleibeperspektive konsequenter abgeschoben werden. Außerdem solle das in Zukunft zentral vom Land organisiert werden - und nicht mehr von den überlasteten Kommunen.

Die AfD will, dass die Landesregierung die geplante Bezahlkarte für Flüchtlinge möglichst schnell einführt und ihnen dann so wenig Bargeld wie möglich zur Verfügung stellt.