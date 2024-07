Info-Date am Morgen: Trump offiziell Präsidentschaftskandidat ++ Südwesten zieht Unwetter-Bilanz

Der Parteitag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin hat entschieden: Trump soll nochmal Präsident werden. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Trump nun offiziell republikanischer Präsidentschaftskandidat

Bei der US-Präsidentschaftswahl im November tritt Donald Trump als Kandidat der Republikaner an. Wie erwartet hat der Parteitag in Milwaukee ihn offiziell nominiert. Trump hat auch bekannt gegeben, mit welchem Vizepräsidentschaftskandidaten er in den Wahlkampf ziehen will: Es ist James David Vance, Senator aus Ohio. Der 39-jährige Finanzmanager und Autor war früher einer der schärfsten Kritiker Trumps, inzwischen gehört er zu seinen Unterstützern.

Unwetter in der Nacht

Eine Unwetterfront ist am Abend über den Südwesten gezogen. Ein Schwerpunkt war zum Beispiel die Region Trier. Hier hat das Unwetter für mehrere Einsätze gesorgt. Das teilten Polizei und Berufsfeuerwehr mit. Unter anderem sei das Dach des Weinstandes am Hauptmarkt umgeweht worden. Eine Person wurde dabei von dem herabfallenden Dach am Kopf getroffen und leicht verletzt. In einem Park in der Nähe der Treviris-Passage sei ein Baum bei einem Blitzeinschlag gespalten worden, so die Polizei. Menschen seien nicht verletzt worden. Zudem seien an verschiedenen Stellen Autos durch umherfliegende Gegenstände und herabfallende Äste beschädigt worden. Im Umland von Trier fielen vereinzelt Bäume um – etwa bei Kenn und an der L43 bei Kordel.