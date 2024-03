Info-Date am Morgen: 35-Stunden-Bahnstreik läuft und Urteil nach Schuss bei Filmdreh

per Mail teilen

Es ist wieder mal ein Streiktag - um 2 Uhr heute Nacht haben die Lokführer der Gewerkschaft GDL die Arbeit auch im Personenverkehr niedergelegt, im Güterverkehr ging’s schon gestern Abend los.

Der Streik dauert bis morgen um 13 Uhr. Und danach soll es so genannte Wellenstreiks geben, die nicht mehr 48 Stunden vorher angekündigt werden. GDL-Chef Claus Weselsky hat aber am Abend in den ARD-Tagesthemen noch mal gestellt, dass die Streiks trotzdem nicht komplett überraschend kommen.

Aus CDU und CSU gibt es Forderungen, dass ein Streik bei der Bahn künftig erst dann stattfinden darf, wenn eine Schlichtung gescheitert ist.

Urteil nach Schuss bei Filmdreh

Rund zweieinhalb Jahre ist der Tod einer Kamerafrau an einem US-Filmset her. Nun hat die Jury eines Gerichts die Waffenmeisterin Gutierrez-Reed der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen.