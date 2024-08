In Chicago beginnt der Parteitag der US-Demokraten. Kamala Harris und Tim Walz stehen als Kandidaten-Duo fest. Dies und weitere Themen des Mittags mit Tanja Kohler.

Im US-Wahlkampf starten heute die Demokraten in Chicago in ihren viertätigen Parteitag. Kamala Harris wurde bereits vorab als Präsidentschaftskandidatin nominiert, nachdem US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur zurückzog. Auch Harris' Vizekandidat Tim Walz ist bereits gekürt. Der Parteitag läutet die heiße Phase des US-Wahlkampfes ein und dient überwiegend dazu, das Kandidaten-Duo zu feiern. Harris und Walz werden bei der Veranstaltung Reden halten und ihre Pläne für die Zukunft darlegen.

Demokraten erhalten prominente Unterstützung

Unterstützt wird Kamala Harris beim Parteitag von den Ex-Präsidenten Obama und Clinton. Auch Hollywood-Stars wie die Schauspielerin Reese Witherspoon und Sänger John Legend haben sich angekündigt.

Kampf gegen Wohnungsnot: Baden-Württemberg will Landesbauordnung ändern

Um die Wohnungsnot in Baden-Württemberg zu verringern, soll es in Zukunft einfacher werden, Gebäude umzubauen. Bauministerin Nicole Razavi (CDU) will laut Deutscher Presse-Agentur dafür die Landesbauordnung ändern. Konkret geht es darum, den Bestandsschutz neu zu regeln. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein älteres Gebäude mit guter Bausubstanz umgebaut oder um Etagen aufgestockt wird, sollen künftig nicht mehr im gesamten Haus die heutigen, oft strengeren Brandschutzregeln gelten. Denn die würden einen Umbau oft deutlich teurer machen, so die CDU-Politikerin.