In Chicago beginnt der Parteitag der US-Demokraten. Kamala Harris will für die Demokraten das Weiße Haus verteidigen. An ihrer Seite hat sie den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der als Vizepräsident kandidiert.

Um Anhänger der Republikaner, die mit Trump nichts anfangen könne, zu gewinnen, müsse Harris "jetzt diese ganz große Bühne nutzen, um ihre Pläne zu erklären und die Chance nutzen, um die andere negative Seite des politischen Spektrums aufzuzeigen", sagt Emily Lines, stellvertretende Vorsitzende der "Democrats Abroad", der deutschen US-Demokraten im Ausland. Über Herausforderer Donald Trump und die Schwächen von Kamala Harris spricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Lines.