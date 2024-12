Info-Date am Mittag: 20 Jahre Freiheitsstrafe im Pelicot-Prozess ++ Mosel-Schleuse: Not-Betrieb wohl bis Silvester fertig

per Mail teilen

20 Jahre Freiheitsstrafe - das ist das Urteil für den Hauptangeklagten im Prozess um die massenhafte Vergewaltigung der Französin Gisèle Pelicot . Ihr Ex-Ehemann hatte seine Frau zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, sie selbst sexuell missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten. Der Prozess im französischen Avignon erregte weltweit Aufmerksamkeit, auch weil die Klägerin darauf verzichtete, die Öffentlichkeit auszuschließen.

Mosel-Schleuse: Not-Betrieb wohl bis Silvester fertig

Schaffen wir’s bis Silvester? Diese Frage haben sich die Einsatzkräfte an der beschädigten Moselschleuse Müden gestellt. Die Frage war, ob alle Schiffe ihre Fahrt bis zu diesem Termin fortsetzen können. Was das angeht, sieht es gut aus, heißt es von den Verantwortlichen. Die Notschleusungen laufen demnach besser als erwartet. Mehr als 20 Hotel- und Güterschiffe sind schon durch. Ulrich Zwinge vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel -Saar-Lahn zeigt sich in SWR Aktuell zufrieden mit dem Verlauf der Aktion.