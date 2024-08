Info-Date am Mittag: Bundeskanzler Scholz in Solingen ++ Start für Familiengrundschulzentren in Ludwigshafen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach dem tödlichen Messerattentat nach Solingen gereist. Dort kündigte er eine rasche Verschärfung des Waffenrechts an. Das erste Thema im Info-Date am Mittag.

Für den Bundeskanzler ist es wichtig, dass das Waffenrecht insbesondere für Messer verschärft wird. Das gelte aber auch für "viele andere Dinge drum herum, die geregelt werden müssen", sagte Scholz. "Das soll und das wird jetzt auch ganz schnell passieren." Zudem müsse geprüft werden, ob neue Regelungen nötig seien, um die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen.

Bundeskanzler erschüttert über Messerattacke

Scholz zeigte sich bestürzt über die Bluttat, für die ein Mann aus Syrien verantwortlich gemacht wird, der sich seiner Abschiebung entzogen hatte. "Wir müssen alles dafür tun, dass wir sicherstellen, dass sich in unserem Land solche Dinge wirklich nie ereignen", sagte der Bundeskanzler. Daraus ergebe sich auch ein Auftrag an die Politik: "Alles, was in unserer Macht, in unseren Möglichkeiten liegt, muss auch getan werden."

Familiengrundschulzentren gehen in Ludwigshafen an den Start

In Rheinland-Pfalz hat nach den Sommerferien die Schule wieder begonnen. An vier Grundschulen in Ludwigshafen haben Land und Stadt Familiengrundschulzentren eingerichtet. Sie sollen vor allem in Stadtteilen mit einem hohen Migrantenanteil Hilfestellung bieten.

Der wichtigste Gedanke ist, die Eltern mit ins Boot zu holen. Zentrale Anlaufstelle ist das "Elterncafé" für die Eltern der Erstklässler. Dort sollen Fragen beantwortet werden. In der Vergangenheit ist die Kommunikation der Lehrer mit den Eltern oft an mangelnden Sprachkenntnissen gescheitert.