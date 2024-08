Info-Date am Mittag: Kassenärzte fordern Maßnahmen gegen Gewalt in Praxen ++ Sperrung der Rheintalbahn frustriert Bahn-Kunden

Die niedergelassenen Ärzte beklagen zunehmende Gewalt durch Patienten in den Praxen und Notaufnahmen. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass aggressives Verhalten gegenüber medizinischem Personal nicht länger hinzunehmen sei und fordert Konsequenzen von der Politik.

Sperrung der Rheintalbahn frustriert Bahn-Kunden

Was war da gestern los am Bahnhof Baden-Baden: Gedränge in sengender Hitze und ein Kampf um den letzten Platz im Bus. Die Sperrung der Rheintal-Strecke sorgte für chaotische Zustände und hunderte frustrierte Bahnreisende. Zwar war die Streckensperrung zwischen Baden-Baden und Rastatt lange angekündigt und ein Schienenersatzverkehr durch Busse eingerichtet, aber ganz offensichtlich ging dieser Plan nicht auf. Schließlich schickte die Stadt Baden-Baden Helfer mit Getränken vorbei und die Bahn kündigte an, nachzubessern. Unter anderem mit mehr Bussen. Die Bauarbeiten auf der Strecke der Rheintalbahn zwischen Baden-Baden und Rastatt dauern noch bis Anfang September.