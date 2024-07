Der iranische Präsident Peseschkian hat die Tötung des Hamas-Führungsmitglieds Hanija verurteilt und Israel mit Vergeltung gedroht. Dies und weitere Themen des Mittags mit Andreas Herrler.

Sein Land werde dafür sorgen, dass die Verantwortlichen ihre Aktion bereuen würden, so Peseschkian. Auch die radikalislamische Hamas selbst droht Israel mit Rache. Der Auslandschef der militant-islamistischen Hamas, Hanija, war nach Angaben der Terrormiliz bei einem Luftangriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Die Hamas macht Israel verantwortlich, Analysten im iranischen Staatsfernsehen ebenfalls.

Trainermangel im Südwesten

Laut dem Württembergischen Landessportbund fehlen zehntausende Trainerinnen und Trainer, gleichzeitig würden die Mitgliederzahlen aber weiter steigen. Der Landessportbund schlägt deshalb vor, die sogenannte Ehrenamtskarte auszuweiten. Die gibt es schon in einigen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz gilt sie landesweit. Wer ehrenamtlich aktiv ist, bekommt zum Beispiel Rabatt in Museen, Kinos oder Schwimmbädern.