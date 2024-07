Martin Schwarzweller, ehemaliger Geschäftsführer des Sportbunds Pfalz. SWR

Immer wieder hört man, dass es keine Menschen mehr gibt, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Unter anderem in Sportvereinen fehlen oftmals Übungsleiter. Doch das Problem sei nicht, dass es weniger Ehrenamtliche gibt, sagt der ehemalige Geschäftsführer des Sportbunds Pfalz, Martin Schwarzweller. Das Problem sei, dass es für die Menschen immer mehr Möglichkeiten gebe, sich ehrenamtlich zu engagieren. In der Vergangenheit wären viele Menschen in den Sportvereinen aktiv gewesen. Heute kämen Feuerwehren, Rettungsorganisationen, Tafeln, Schülerhilfen und Vereine, die Flüchtlinge unterstützen, dazu, so Schwarzweller.

Dazu komme, dass sich alleine die Zahl der Sportvereine in der Pfalz von 1970 bis heute verdoppelt hätte. Daher müssten die Vereine heutzutage um Ehrenamtler konkurrieren. "Es wird drauf ankommen, dass man Leute gezielt anspricht", erklärt Schwarzweller. "Und die Stimmung im Verein muss gut sein, damit die Leute bleiben." Wichtig sei, dass man mit Übungsleitern und anderen Ehrenamtlern gut umgehe. Dazu gehöre auch, so Schwarzweller, dass man ihnen die Fortbildungen bezahle, dass man ihre Arbeit wertschätze und ihnen auch rückmelde, dass sie etwas gut machen.