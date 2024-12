Info-Date am Abend: Frankreichs Präsident Macron unter Druck ++ Brand in Landstuhl

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht mächtig unter Druck. Dies und weitere Themen des Tages mit Judith Bühler.

Der französische Premierminister Michel Barnier hat gestern Abend ein Misstrauensvotum gegen sich verloren, am heutigen Vormittag hat er dann offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Nach französischen Medienberichten will Präsident Emmanuel Macron schon bald einen neuen Regierungschef ernennen. Die populistischen Kräfte am linken und rechten Rand setzen ihn nach dem Regierungssturz zunehmend unter Druck. Sie fordern, dass er zurücktritt, oder zumindest einen früheren Termin für die Präsidentschaftswahl in Betracht zieht.

Brand in Landstuhl gelöscht

Meterhohe Flammen und roter Rauch, der in den Nachthimmel aufsteigt. So sah es heute in Landstuhl im Kreis Kaiserslautern aus. Dort hat eine Großwäscherei gebrannt. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, inzwischen ist das Feuer gelöscht. Der Einsatz wird aber trotzdem noch einige Zeit andauern. Wegen der Gebäudestruktur sei es für die Einsatzkräfte schwer, in den Innenbereich zu kommen.