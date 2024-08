IHK Stuttgart: Zahl der Insolvenz-Beratungen verdoppelt

per Mail teilen

Die deutsche Wirtschaft schwächelt, die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Für immer mehr Unternehmen geht es mittlerweile um die Existenz. Auch in Baden-Württemberg

Im Juli haben so viele Unternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet wie seit zehn Jahren nicht mehr. Rund 1.400 waren es nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Das sind zwanzig Prozent mehr als im Juni und sogar fast vierzig Prozent mehr als im Juli 2023. Die Pleiten treffen alle Branchen, besonders aber die Industrie. Auch für Baden-Württemberg gibt es neue Zahlen, auch hier sind immer mehr Unternehmen insolvent.

"Viele Betriebe sind relativ geschwächt aus der Corona-Zeit herausgekommen und stoßen jetzt aufgrund schwieriger globaler Bedingungen auf eine schwächelnde Konjunktur." Hinzu komme eine schwächelnde Nachfrage und hohe Zinsen, sagt Susanne Herre, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer in der Region Stuttgart. Welche Branchen in Baden-Württemberg besonders betroffen sind und wie man gegensteuern kann, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer mit Susanne Herre gesprochen.