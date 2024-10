Hurrikan "Milton": Darum sind Trumps Lügen lebensgefährlich

per Mail teilen

Hurrikan "Milton" hat die Westküste Floridas erreicht. Der Sturm droht, massive Zerstörung anzurichten. US-Präsident Joe Biden hat wegen des Hurrikans seine geplante Deutschlandreise verschoben, eigentlich wäre er heute Abend in Berlin zu seinem Staatsbesuch eingetroffen.

Das Krisenmanagement des Präsidenten und seiner Vize Kamala Harris könnte Einfluss auf die Präsidentschaftswahl am 5. November haben. Präsidentschaftskandidat Donald Trump verbreitet unterdessen Lügen. So sagte Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung, dass Harris Geld der Katastrophenschutzbehörde FEMA für die Unterbringung illegaler Einwanderer ausgegeben habe. Doch das ist falsch. Welche Lügen er außerdem über den Umgang der Regierung mit "Milton" verbreitet und welche Strategie er damit verfolgt, erklärt Teresa Eder im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Eder leitet bei der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Washington die Abteilung Außen- und Sicherheitspolitik.