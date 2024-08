Flüchtlingsrat: Populistische Vorschläge verhindern keine Anschläge

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hat die Bundesregierungen Konsequenzen angekündigt: Im Waffenrecht zum Beispiel mit Blick auf Messer, aber auch im Asylrecht mit Blick auf Dublin-Flüchtlinge. Diese Diskussion kritisiert Anja Bartel, Politikwissenschaftlerin beim baden-württembergischen Flüchtlingsrat als "reflexhaft" und "unfair". Die Charakteristik des Attentäters von Solingen habe "nichts, aber auch gar nichts" mit der Mehrheit der muslimischen Geflüchteten in Deutschland zu tun. Hier Rückschlüsse zu ziehen, nur weil dieser selbst als Asylbewerber eingereist sei, verbiete sich. Trotz weiterer islamistischer Anschläge in der Vergangenheit sieht Bartel in der Tat von Solingen einen "Einzelfall", der an ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl auf Straßenfesten nichts ändere. Wie die Bundesregierung nach ihrer Meinung auf den Anschlag reagieren soll, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell – Moderator Arne Wiechern.