Uralt werden - so geht's auch ohne Pillen und Heilwässerchen

Möglichst lang leben. Das ist ein Traum der Menschheit. Seit es die Wissenschaft gibt, wird daran geforscht. Der Anglizismus "Longevity", übersetzt Langlebigkeit, ist im Trend - und die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel sind es auch. Ernährungsberaterin Anna Dandekar hält von Longevity-Produkten allerdings nichts: "Diese Mittel kann man komplett vergessen", sagt die studierte Biologin in SWR Aktuell.

Viele der Mittel seien in der EU nicht zugelassen oder würden wieder vom Markt genommen, weil es keine zuverlässigen Langzeitstudien gebe - oder gesundheitsschädliche Effekte festgestellt würden. "Menschen, die jetzt einhundert Jahre alt sind, hatten diese Mittel mit Sicherheit nicht zur Verfügung", so Dandekar.

Voraussetzung für langes Leben hängt von vielen Faktoren ab

Wie man lange und gesund lebt, hängt nach Ansicht der Ernährungsberaterin zum Teil von den Genen ab, aber auch vom Lebensstil. Die Ernährung habe einen großen Einfluss, aber auch „die tägliche Bewegung, dass man Rauchen und Alkohol meidet sowie psychologische Faktoren, wie eine positive Lebenseinstellung, ein gutes soziales Netzwerk - und ein Ziel im Leben zu haben, sind hilfreich.“

Von Menschen in "Blue Zones" lernen

Was man vom Leben in den sogenannten Blue Zones lernen kann, also von Menschen in Gegenden, in denen es besonders viele 100-Jährige gibt, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck mit Anna Dandekar gesprochen.