Anbau-Lizenzen für Cannabis-Clubs starten: Wie groß ist das Interesse in RLP?

Seit dem 1. Juli, also seit Montag, gilt die nächste Stufe der Cannabis-Legalisierung. Jetzt darf Cannabis nicht nur privat, sondern auch in Vereinigungen für den Eigenverbrauch angebaut werden. Ganz so einfach ist das aber nicht. "Es gibt für Cannabis-Clubs strenge Auflagen", erklärt Detlef Placzek im SWR, er ist Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel sei die maximale Abgabemenge des Rauschmittels pro Tag und pro Mitglied festgelegt. Warum die Cannabis-Legalisierung allgemein in Rheinland-Pfalz bisher nicht so ein großes Problem ist wie befürchtet, erklärt Placzek im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.