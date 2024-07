Dieser Sommer ist bislang sehr wechselhaft. Mal scheint die Sonne - es regnet aber auch sehr viel. Den Grundwasserspeichern und den meisten Pflanzen tut das gut. Das Thema Klimawandel rückt bei einigen Menschen so aber in weite Ferne - scheinbar zumindest. Wie man Menschen erreichen und motivieren kann, etwas zu verändern, auch wenn es sich gerade nicht so akut anfühlt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Bernd Ulrich gesprochen. Er war 20 Jahre stellvertretender Chefredakteur der Zeit und er beschäftigt sich mit dem Klimawandel in seinen Büchern "Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie" sowie zusammen mit Luisa Neubauer in "Noch haben wir die Wahl". Er kann dabei nicht feststellen, dass Hitze zu mehr Klima-Bewusstsein führt.