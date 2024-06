Alexander Throm (CDU): Kontakt zu Taliban auch zum Abschieben nutzen

per Mail teilen

Alexander Throm, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, hat es im SWR als "überfällig" bezeichnet, dass die deutschen Behörden ausländische Straftäter auch nach Syrien und Afghanistan abschieben. CDU und CSU forderten das seit langer Zeit, Innenministerin Nancy Faeser von der SPD habe bislang nichts getan. Throm warf in diesem Zusammenhang Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen vor, fälschlicherweise zu behaupten, dass es keine Kontakte zum Taliban-Regime in Kabul gebe: "Auf eine Frage von mir hat das Außenministerium geantwortet, dass es seit zwei Jahren sogenannte technische Kontakte auf Diplomatenebene gibt - um etwa Entwicklungshilfe aber auch das Aufnahmeprogramm, das Frau Baerbock so wichtig ist, umzusetzen." Wenn es darum gehe, Menschen aus Afghanistan herauszuholen, sollte die Bundesregierung diese Kontakte auch nutzen, um nach Afghanistan abzuschieben, sagte Alexander Throm im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer.