So weit ist Eli Lilly in Alzey

Vor einem Jahr begannen die Bauarbeiten für eine Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey. Wie weit ist der Pharmakonzern heute? Wir haben die Baustelle besucht.

"Seit unserem symbolischen Spatenstich am 08. April 2024 ist richtig viel passiert!". Das sagte Katja Preugschat, Unternehmenssprecherin von Lilly Deutschland. Die Erdarbeiten zur Vorbereitung hätten einige Zeit in Anspruch genommen, seien aber inzwischen beendet. In einer zweiten Phase seien Betonpfeiler in den Boden gebracht worden, sie dienten als Untergrund für die Produktionsanlage. Mit dem Rohbau einiger Gebäude habe man im Dezember begonnen, unter anderem mit dem Bau der künftigen Energiezentrale.

Bauarbeiten sind im Zeitplan

Im Gewerbegebiet Alzey-Ost entsteht derzeit eine neue Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Eli. Das Projekt kostet rund 2,3 Milliarden Euro. Das Werk mit rund 1.000 Beschäftigten soll 2027 in Betrieb gehen. An diesem Zeitplan halte man fest, betont Unternehmenssprecherin Preugschat. Auch der von US-Präsident Trump losgetretene Handelsstreit stelle die Investitionsentscheidung in Alzey nicht in Frage. Künftig soll hier die Abnehm-Spritze Mounjaro hergestellt werden.

Alzey wird für Investoren attraktiver

Die Stadt Alzey stellt im Zuge der Lilly-Ansiedlung ein großes Interesse am Standort fest. Die Investitionsbereitschaft sei sehr hoch und es würden regelmäßig Gespräche mit Investoren zu unterschiedlichen Projekten geführt, zuletzt über die Ansiedlung einer Hotelkette sowie über einen Lebensmitteleinzelmarkt. In der Nähe der Lilly-Baustelle hatte vor kurzem die Lufthansa Technik den Neubau eines Logistikzentrums abgeschlossen.