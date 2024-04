Am Donnerstag und Freitag fahren keine Straßenbahnen und Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und der Verkehrsbetriebe in Baden-Baden. So kommen Sie trotzdem an Ihr Ziel.

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt am Donnerstag und Freitag die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Verkehrsbetriebe Baden-Baden. Die Karlsruher Tramlinien, die Merkurbergbahn in Baden-Baden und einige Buslinien fahren während des Streiks nicht. So bewegen Sie sich trotz Streik innerhalb von Karlsruhe In Karlsruhe können Fahrgäste auch während dieser Streiktage auf die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zurückgreifen. Darauf verweist der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Sie sind vom Streik nicht betroffen. Das sind die Linien S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51. S52, S6, S7, S8 und S81. Die Linie S2 ist während des Streiks nicht in Betrieb. Für sie sind die Verkehrsbetriebe Karlsruhe zuständig. Baden-Württemberg Am Donnerstag und Freitag Streiks im ÖPNV in BW - Sonderregelung für Abiturienten Der Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr in BW geht weiter. ver.di hat zu weiteren Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft taktische Spiele vor. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Einige Buslinien in Karlsruhe befördern auch am Donnerstag und Freitag Passagiere in Karlsruhe. Mit Einschränkungen sind die Linien 27, 30, 31, 44, 47, 60E, 62 und 73 nutzba. Das KIT-Shuttle fährt ohne Unterbrechung und nach normalem Fahrplan. So fährt der Nahverkehr in Baden-Baden In Baden-Baden können Fahrgäste die Linien 203, 215 und 201E nutzen und auch die Regionalbuslinien 244, X44, X45, 262 und 292 verkehren wie gewohnt.