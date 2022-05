Meinung: Leben, Frust und Freude teilen

Der Gang zum Katholikentag nach Stuttgart ist ein aussichtsloser und verheißungsvoller zugleich, meint Martin Rupps. Kirchenpolitisch wird der Katholikentag nichts bewirken, aber die Herzen der Teilnehmenden stärken.

Von Mittwoch bis Sonntag kommen viele tausend Menschen zum Katholikentag in Stuttgart zusammen. Sie stehen im dritten Jahr einer Pandemie und werden seit drei Monaten mit Kriegsbildern aus der Ukraine konfrontiert. Die meisten Gespräche und Diskussionen dürften aber von der Krise der eigenen Kirche handeln. Die Kardinäle und Bischöfe an ihrer Spitze haben sie in den moralischen Bankrott geführt. Vielen in Deutschland fällt es derzeit ungemein schwer, Mitglied der katholischen Kirche zu sein.

Eine aktuelle Dokumentation des SWR, die Sie jederzeit in der ARD Mediathek schauen können, erzählt vom Bleiben in dieser Kirche und vom Gehen – von Menschen, die innerhalb der Kirche für Veränderungen kämpfen, und solchen, die ausgetreten sind. Ich kann die Motive der einen wie der anderen gut nachvollziehen. Alle zeigen Mut. Alle handeln aus „zornig gewordener Liebe“, wie es an einer Stelle im Film heißt.

Kirchenpolitisch ist von diesem Katholikentag nichts zu erwarten, stellt der Tübinger Medienpfarrer Thomas Steiger schon jetzt klar. Die Teilnehmer werden „Leben teilen“, wie das Leitwort heißt, Trauer und Freude, Schmerz und Glück. Der Katholikentag gibt Gelegenheit zu schönen, bleibenden Erinnerungen. Der Gang nach Stuttgart erscheint mir ein aussichtsloser und verheißungsvoller zugleich.