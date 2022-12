Neuer Fahrplan bei der Bahn: Was sich für Fahrgäste in BW ändert

Sondersendungen zur Neubaustrecke im SWR Fernsehen und in SWR4 BW

Das SWR Fernsehen sendet am Sonntag, 11. Dezember, um 17:15 Uhr ein SWR Extra: "Highspeed nach Ulm - Was die neue Bahnstrecke bringt".

In SWR4 Baden-Württemberg gibt es in den Radio-Regionalprogrammen der Studios Stuttgart, Ulm und Tübingen ebenfalls am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr eine Sondersendung mit ersten Eindrücken von der neuen Strecke.