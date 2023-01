Der Schnee kommt zurück nach Baden-Württemberg - kurzzeitig

Der Winter hat sich zurückgemeldet in Baden-Württemberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es schon vereinzelt geschneit, in der Nacht zum Sonntag sollen überall weiße Flocken fallen.

Jetzt wird es mal richtig Winter in Baden-Württemberg, wenn auch nicht für allzu lange. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt nach den vereinzelten Schneefällen in der Nacht von Freitag auf Samstag für die Nacht von Samstag auf Sonntag überall Schneefall voraus - und knackige Temperaturen. Minus sieben Grad in der Nacht und tagsüber dann minus fünf Grad, die aber nur auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald.

Der erste Schnee kam schon in der Nacht

Zwischen Mannheim und Karlsruhe hat es bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag heftig geschneit. Laut DWD blieben in der Pfalz 20 Zentimeter Neuschnee liegen, in Mannheim waren es 15. Dort gab es deshalb wohl auch sehr viele Unfälle. Allein das Polizeipräsidium Mannheim registrierte rund 50 Unfälle auf den glatten Straßen. Wobei die glimpflich ausgingen: Nur bei vier Unfällen gab es insgesamt acht Leichtverletzte. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 170.000 Euro.

Auf der Autobahn A5 stellte sich beim Autobahnkreuz Weinheim auf der vereisten Fahrbahn ein Lkw quer, als der Fahrer bremsen und einem verunfallten Kollegen auf dem Standstreifen helfen wollte. Die Autobahn in Richtung Frankfurt musste deshalb gesperrt werden. Und bei Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) rutschte eine Frau am Samstagmorgen auf der B3 gegen eine Leitplanke, ein dahinter fahrendes Auto geriet beim Ausweichen in den Gegenverkehr. In den insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen wurden vier Personen leicht verletzt. Seit 8.00 Uhr ist die Strecke wieder frei gegeben.

Fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee werden in der Nacht auf Sonntag erwartet

Wenn es am Samstagmittag im ganzen Land zu schneien beginnt, soll auch etwas davon liegenbleiben. Der DWD rechnet für die Niederungen mit einer dünnen Schneedecke von maximal fünf Zentimetern, in den Höhenlagen sollen rund 15 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Am Sonntagmittag, so die Prognose, hört der Schneefall wieder auf. Dann wird es wohl auch wieder wärmer. Das bedeutet: Mit der milden Luft aus dem Mittelmeerraum kommt nur wenig Niederschlag, aber auch kein strahlender Sonnenschein. Und mit Temperaturen um die null Grad sei es dann nur noch im Bergland kälter, so der Wetterdienst weiter. In Mannheim hingegen seien dann schon wieder leichte Plusgrade zu erwarten.