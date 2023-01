Schneeglätte: Viele Unfälle im Raum Ulm

per Mail teilen

Nach den Schneefällen am Samstag sind auch im Raum Ulm/Neu-Ulm und im Ostalbkreis wieder viele Unfälle passiert. In einigen Fällen gab es Verletzte.

Rund 30 Unfälle von Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh meldet das Polizeipräsidium Ulm für seinen Bereich (Ulm, Alb-Donau-Kreis, Kreis Heidenheim und Kreis Biberach). Bei Dietenheim im Alb-Donau-Kreis kam eine 18-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern und prallte in den Gegenverkehr. Sie und eine Frau im anderen Wagen wurden leicht verletzt. Auf der B312 nahe Biberach schleuderte eine 16-Jährige mit einem Mopedauto in den Gegenverkehr. Sie und ihr 17-jähriger Begleiter erlitten leichte Verletzungen.

Auf der B10 in Ulm endete die Fahrt eines 20-Jährigen in der Leitplanke. Sein Auto war auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Thomas Heckmann

Bei einem Großteil der Unfälle entstand nur Sachschaden, so wie auf der B10 in Ulm. Dort schlitterte ein 20-Jähriger in die Leitplanke.

Unfälle auch im Ostalbkreis

Für den Ostalbkreis berichtete das Polizeipräsidium Aalen nur von den schwereren Unfälle in Essingen und Mögglingen, bei denen jeweils Autos in den Gegenverkehr rutschten. In Essingen erlitten zwei Menschen Verletzungen.

Weitere Unfälle mit Blechschäden meldete die Polizei aus Krumbach und Münsterhausen im Landkreis Günzburg.

In Neu-Ulm ist am Augsburger Tor-Platz ein Auto gegen einen Baum geprallt. Die 39-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. z-media, Ralf Zwiebler

In der Innenstadt von Neu-Ulm prallte am Samstagnachmittag eine 39-Jährige ungebremst mit ihrem Auto gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel. Sie wurde schwer verletzt. Zu dem Zeitpunkt schneite es. Allerdings ist die Unfallursache laut Polizei noch unklar.