Bei einem SEK-Einsatz in Bissingen (Landkreis Dillingen) hat die Polizei am Mittwoch einen Mann aus der Reichsbürgerszene festgenommen. Er war seit einem halben Jahr untergetaucht.

Das SEK hatte am Mittwoch unter anderem mit einem gepanzerten Fahrzeug und Sondersignal in Heidenheim für Aufsehen gesorgt. Die Fahrt ging in den Landkreis Dillingen. Dort nahm die Polizei am Abend im Bissinger Ortsteil Hochstein einen gesuchten Angeklagten fest.

Im August vergangenen Jahres war der 46-Jährige aus Neresheim (Ostalbkreis) nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen. Der Mann ist laut Amtsgericht Ellwangen dem Reichsbürger-Milieu zuzuordnen.

Festnahme in der Reichsbürgerszene: Vorwurf der Volksverhetzung

Dem 46-Jährigen wird unter anderem Volksverhetzung, der unerlaubte Besitz von Schusswaffen und Munition, der Handel mit Waffen und der Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen vorgeworfen. Das teilte das Amtsgericht Ellwangen mit.

Laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft wurden bei der Durchsuchung des Wohnhauses, in dem sich der Mann am Mittwochabend aufgehalten hatte, mehrere Gegenstände sichergestellt, die unter das Waffengesetz fallen könnten. Er sei in Haft genommen worden. Der Prozess gegen ihn solle nun so schnell wie möglich, im März oder April, stattfinden.