Bei Kontrollen auf der A7 bei Illertissen und Berkheim hat die Polizei in zwei Autos kiloweise Rauschgift entdeckt. Drei Menschen wurden festgenommen.

Insgesamt 28 Kilogramm Kokain haben Polizeibeamte bei Kontrollen auf der A7 nahe Illertissen (Kreis Neu-Ulm) und an der Anschlussstelle Berkheim (Kreis Biberach) sichergestellt. Es sind Fälle von Anfang und Mitte Mai, die jetzt erst bekannt wurden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, sind inzwischen drei Menschen in Untersuchungshaft.

Vater, Tochter und Rauschgift an Bord

In dem Auto, das den Beamten Anfang Mai bei Illertissen auffiel, saßen ein 55-jähriger Mann und seine 27-jährige Tochter. Am Fahrzeug waren - wie es heißt - Unstimmigkeiten festgestellt worden. Daraufhin wurde das Auto intensiv untersucht und die Betäubungsmittel gefunden. Vater und Tochter sitzen nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in U-Haft.

Außerdem kontrollierten Beamte am späten Abend des 16. Mai an der Anschlussstelle Berkheim den Wagen eines 38-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Süden unterwegs war. In dem Fahrzeug wurden zwölf Kilogramm Kokain entdeckt. Auch er 38-Jährige ist jetzt in Untersuchungshaft.